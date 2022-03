Invasion de l'Ukraine - Nouvelle tentative de couloir humanitaire à Marioupol vendredi matin

(Belga) La Russie a déclaré vouloir effectuer une nouvelle tentative de couloir humanitaire vendredi matin dans la ville disputée de Marioupol. C'est ce qu'a indiqué le ministère russe de la Défense jeudi après des demandes en ce sens de la France et de l'Allemagne.

Un cessez-le-feu débuterait vendredi matin afin de permettre une évacuation à partir de 9h (heure belge). Les personnes devraient être évacuées de la ville avec la participation de la Croix-Rouge et de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), a déclaré l'officier russe Mikhail Mizintsev. Cette nouvelle tentative de couloir humanitaire fait suite à un appel du chancelier allemand Olaf Scholz et du président français Emmanuel Macron au président russe Vladimir Poutine, a ajouté le ministère à Moscou. Jeudi, le gouvernement ukrainien a envoyé 45 bus à Marioupol pour évacuer les habitants. On ne sait pas encore si elle a réussi. Selon les autorités ukrainiennes, 100.000 des 440.000 habitants au total se trouvent encore dans la ville. (Belga)