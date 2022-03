Invasion de l'Ukraine - Nouvelles tentatives de pourparlers des négociateurs russes et ukrainiens lundi

(Belga) De nouvelles tractations entre Kiev et Moscou auront lieu lundi par visioconférence pour dégager une solution au conflit en Ukraine.

Ceci a été convenu par les négociateurs ukrainiens et russes. Les deux camps souhaitent reprendre leurs pourparlers, a assuré dimanche le chef de la délégation ukrainienne Mykhailo Podoliak, cité par l'agence de presse ukrainienne Unian. Les dernières discussions à haut-niveau pour le retour à la paix remontent à lundi passé. M. Podoliak. Il avait assuré auparavant que les négociations avec Moscou sur la fin de la guerre prendraient encore "plusieurs semaines", mais qu'il y avait des signes que la position de Moscou devenait plus "raisonnable" et réaliste, sans toutefois fournir de détails. (Belga)