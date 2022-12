Invasion de l'Ukraine - Phase de test pour des uniformes conçus spécialement pour les femmes

(Belga) Les femmes servant dans l'armée ukrainienne recevront des uniformes spécialement conçus pour elles, a annoncé lundi sur Facebook le ministre ukrainien de la Défense, Oleksi Reznikov.

Les premiers uniformes pour femmes ont été distribués à plusieurs brigades afin d'être testés et modifiés le cas échéant. Des bottes et des harnais spécifiques suivront en janvier, a déclaré M. Reznikov. Le ministre a estimé à 41.000 le nombre de femmes travaillant dans l'armée ukrainienne, en plus des 19.000 employées qui travaillent pour les forces armées en tant que civiles. Environ 5.000 femmes sont directement impliquées dans les combats et servent dans diverses unités. (Belga)