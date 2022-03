Invasion de l'Ukraine - Plus de 3,7 millions de personnes ont quitté Ukraine

(Belga) Plus de 3,7 millions de personnes ont quitté l'Ukraine ces dernières semaines. Parmi elles, plus de 2,1 millions ont rejoint la Pologne depuis le début de la guerre, a affirmé mercredi à Genève le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR).

Près de 560.000 se sont rendues en Roumanie, plus de 370.000 en Moldavie, près de 330.000 en Hongrie et plus de 250.000 en Slovaquie comme en Russie. A ce total s'ajoutent plus de 100.000 personnes qui ont fui les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk vers la Russie dans les jours précédant l'offensive. Dans des estimations préliminaires, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait affirmé mardi qu'environ 500.000 réfugiés sont atteints de troubles de santé mentale en raison des violences. Parmi eux, au moins 30.000 sont gravement affectés. Les réfugiés arrivent aussi avec de nombreuses pathologies, insiste également l'organisation. (Belga)