Invasion de l'Ukraine - Plusieurs explosions à l'ouest de Kiev, un mort au moins dans les frappes russes

(Belga) Plusieurs explosions encore sont signalées dimanche soir dans la capitale ukrainienne Kiev. Selon le bourgmestre de la ville, Vitali Klitschko, plusieurs habitations du quartier de Podilsky, à l'ouest de la métropole, ont été endommagées. Un centre commercial a été aussi été touché, faisant un mort. Enfin, un incendie est aussi rapporté.

"Un mort pour l'instant", a écrit sur Telegram le bourgmestre, Vitali Klitschko. "Les équipes de secours et d'aide sont sur place", avait-il communiqué précédemment sur le réseau social. Une énorme déflagration a secoué la ville lors de l'attaque et des feux étaient visibles dans les décombres du centre commercial Retroville, selon des journalistes de l'AFP. "Des tirs ennemis" ont provoqué un incendie sur plusieurs étages du centre commercial situé dans le district de Podilsky, dans le nord-ouest de la ville, et mis le feu à plusieurs véhicules, ont de leur côté précisé les services de secours sur Facebook. Ils ont publié des images d'une caméra de surveillance, montrant une énorme explosion et un nuage en forme de champignon, suivi d'une série de déflagrations moins importantes. Les pompiers ont extrait des décombres du bâtiment au moins un homme, couvert de poussière, selon d'autres images vidéo publiées par les services de secours. Des soldats ont bouclé le site et ordonné aux journalistes de reculer, en invoquant un danger présenté par des munitions non explosées, sans donner davantage de détails. Des riverains habitant dans un immeuble voisin, dont les fenêtres ont été soufflées par l'explosion, ont affirmé avoir vu un lance-roquettes mobile près du centre commercial plusieurs jours auparavant. Kiev a été frappée par une série d'attaques la semaine dernière, dont une contre un immeuble d'habitation, dimanche, qui a fait cinq blessés. (Belga)