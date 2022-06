Invasion de l'Ukraine - Pour Biden, Zelensky n'a "pas voulu entendre" les avertissements

(Belga) Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi que son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky n'avait "pas voulu entendre" les avertissements des États-Unis avant le déclenchement de l'invasion russe en février.

"Je sais que beaucoup de gens pensaient que j'exagérais", a affirmé M. Biden lors d'une réception destinée à la collecte de fonds à Los Angeles, en faisant référence à son avertissement sur la possibilité d'une attaque russe. "Mais je savais que nous avions des informations pour soutenir" cette évaluation de la situation, a-t-il ajouté devant les journalistes. Le président russe Vladimir "Poutine allait franchir la frontière. Et cela ne faisait pas de doute, et Zelensky, comme beaucoup d'autres gens, ne voulait pas l'entendre. Je comprends pourquoi ils ne voulaient pas l'entendre, mais il (Poutine) est entré". Les États-Unis avaient commencé à alerter sur les préparatifs russes d'une invasion de l'Ukraine bien avant que le président Poutine annonce le 24 février le lancement de son "opération spéciale" contre le pays. Les avertissements avaient suscité l'incrédulité et même des critiques voilées de la part de M. Zelensky et de certains alliés européens de Washington, qui estimaient à l'époque que les États-Unis étaient trop alarmistes. (Belga)