Invasion de l'Ukraine - Poutine facilite l'accès à la nationalité russe aux étrangers s'engageant dans l'armée

(Belga) Moscou va faciliter l'accès à la nationalité russe aux étrangers signant un contrat dans l'armée et leurs familles, en pleine guerre avec l'Ukraine, selon un décret signé vendredi par le président Vladimir Poutine.

"Les citoyens étrangers ou apatrides signant un contrat pour servir dans les forces armées russes (...) pour au moins un an et prenant part (ou ayant pris part) aux opérations militaires pendant au moins six mois" bénéficieront de la procédure simplifiée pour obtenir un passeport russe, selon ce décret. Le texte, publié sur le portail des documents officiels, précise que la mesure s'appliquera aussi à ceux ayant servi moins de six mois, s'ils ont été blessés au combat au point d'être démobilisés pour "raison de santé". Enfin, les conjoints, les enfants et les parents des étrangers signant un contrat avec l'armée pourront également profiter d'un accès simplifié à la nationalité russe, toujours selon le décret. Cette mesure semble s'adresser en particulier aux immigrés issus des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, qui occupent dans les grandes agglomérations, comme la capitale Moscou, les métiers les plus pénibles. Après l'annonce d'une mobilisation "partielle" la semaine dernière par la Russie, confrontée à des difficultés militaires en Ukraine, plusieurs ex-républiques soviétiques d'Asie centrale avaient appelé leurs ressortissants à ne pas participer au conflit. La semaine dernière, Vladimir Poutine avait également signé une loi selon laquelle les étrangers qui rejoignent l'armée pour une durée d'au moins un an pouvaient demander la nationalité, sans avoir à justifier des cinq ans de résidence sur le territoire russe normalement requis.