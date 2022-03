Invasion de l'Ukraine - Poutine signe une nouvelle loi interdisant les "fake news" sur la Russie

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine a signé une nouvelle loi interdisant la diffusion de prétendues fausses informations, rapportent samedi les médias moscovites. La loi sanctionne les "fake news" non seulement sur l'armée russe mais aussi sur les autorités étatiques actives à l'étranger.

La nouvelle loi publiée vendredi soir concerne le traitement du travail des autorités de l'État, des ambassades ou des missions commerciales, lors de la publication d'informations considérées comme fausses par le Kremlin. Elle prévoit des peines allant de 700.000 roubles (plus de 6.200 euros) à 1,5 million de roubles (plus de 13.000 euros), et même jusqu'à trois ans de prison. Le député russe Alexander Chinstein a déclaré que la loi visait à soutenir ceux "qui protègent les intérêts russes en dehors des frontières". (Belga)