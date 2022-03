Invasion de l'Ukraine - Quatre avions de combat russes violent brièvement l'espace aérien suédois en mer Baltique

(Belga) Quatre avions de combat russes ont brièvement violé mercredi l'espace aérien suédois à l'est l'île du Gotland en mer Baltique, a annoncé l'état-major, sur fond de tension russo-occidentales autour de la guerre en Ukraine.

"Dans le contexte actuel nous prenons cet évènement très au sérieux. C'est une action irresponsable et non professionnelle du côté russe", a protesté l'armée suédoise dans un communiqué. Ce sont deux Soukhoï Su-27 et deux Soukhoï Su-24 qui ont violé l'espace aérien, et des avions suédois Gripen ont pu documenter les faits, précise-t-elle. "Cela montre que notre préparation est bonne. Nous sommes sur place pour assurer l'intégrité territoriale et les frontières suédoises", a fait valoir l'état-major. Des exercices conjoints avec des avions de combat finlandais avaient lieu ce mercredi à Gotland, selon les médias suédois. L'île, qui dispose d'une position stratégique en pleine mer Baltique et se trouve à un peu plus 300 kilomètres de l'enclave russe de Kaliningrad, avait accueilli des renforts suédois en janvier, lors des premières tensions autour de l'Ukraine. La Suède comme la Finlande, partenaires de l'Otan mais officiellement non alignées, ont vu le débat sur leur adhésion à l'Otan relancé par l'invasion russe de l'Ukraine, pour bénéficier de la protection mutuelle définie par l'article 5. La Russie avait réaffirmé vendredi, au lendemain du début de l'invasion, qu'une adhésion d'un ou des deux pays "aurait des répercussions militaires et politiques graves". Des violations par des avions russes des espaces aériens des deux pays surviennent ponctuellement, mais restent rares. (Belga)