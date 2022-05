Invasion de l'Ukraine - Quatre civils tués dans des bombardements sur une ville de l'est de l'Ukraine

(Belga) Quatre civils ont été tués et sept blessés dimanche dans des bombardements sur Lyman, une ville de l'est de l'Ukraine proche de la ligne de front et sous la menace d'un assaut russe, a annoncé le gouverneur régional.

"Bombardements russes dans la région de Donetsk: quatre civils tués, tous de Lyman", a indiqué Pavlo Kyrylenko sur Telegram, ajoutant que sept civils avaient également été blessés dans cette ville d'où l'armée ukrainienne a récemment dû se replier face à l'avancée des troupes russes, pour se repositionner en périphérie. (Belga)