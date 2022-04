Invasion de l'Ukraine - Reconnaissance des diplômes: l'UE demande de la souplesse aux Etats membres

(Belga) La Commission européenne a publié mercredi une recommandation aux Etats membres concernant la reconnaissance des qualifications des personnes ayant fui la guerre en Ukraine. Celles qui sont dans l'UE sous statut de protection temporaire devraient avoir un accès facilité et accéléré à la reconnaissance de leur formation, pour pouvoir rapidement intégrer le marché du travail avec un emploi qui leur correspond, estime l'exécutif européen.

Le fait d'avoir dû quitter le pays en urgence pose toute une série de problèmes. Il est probable que nombre d'Ukrainiens n'ont pas eu l'occasion d'emporter l'original de leur diplôme, par exemple. Le message principal de la Commission est d'agir de manière "souple", en réduisant les formalités "au minimum" nécessaire. Il devrait par exemple être possible d'accepter des copies numérisées ou des traductions automatiques, propose-t-elle. Pour certaines qualifications professionnelles pour lesquelles il n'y a pas de doute sérieux quant à l'équivalence avec le système local, l'Etat d'accueil peut aussi imaginer d'accélérer l'examen de la demande. A la Fédération Wallonie-Bruxelles, on indique que les demandes de personnes venant d'Ukraine sont encore peu nombreuses. Mais un texte est prêt, qui va dans le sens de la "souplesse" demandée par la Commission. La ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny "a proposé au gouvernement que les détenteurs du statut de protection temporaire bénéficient de la même souplesse en matière de frais de procédure, de démarche, de documents à fournir, que les réfugiés et les détenteurs de la protection subsidiaire", a indiqué mercredi son porte-parole, Olivier Schotte. Ce régime prévoit la "gratuité de la procédure pour toute forme d'équivalence", et des alternatives en cas de documents manquants, par exemple via un entretien avec la Commission d'équivalence. (Belga)