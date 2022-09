Invasion de l'Ukraine - Russie: deux nouvelles usines pour réparer des véhicules blindés

(Belga) Le gouvernement russe a ordonné d'ouvrir dans le pays deux nouvelles usines chargées de réparer des véhicules blindés, en plein conflit en Ukraine, selon un décret officiellement publié lundi sur un site spécialisé des autorités russes.

L'usine numéro 71 et l'usine numéro 72 doivent obtenir une licence d'État d'ici quatre mois, selon ce décret du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine datant du 2 septembre. Leur "objectif principal est de réparer des véhicules blindés et des automobiles (...) dans les intérêts de la défense", précise le décret publié sur le portail officiel des documents juridiques du gouvernement russe. La Russie mène une offensive en Ukraine depuis le 24 février et a enregistré des gains dans l'est et dans le sud du pays. Elle fait cependant face ces dernières semaines à une contre-offensive ukrainienne notamment dans le Sud. (Belga)