Invasion de l'Ukraine - UE : consignes de prudence aux réfugiés ukrainiens face aux risques de trafic

(Belga) "Voyagez en bus si possible", "ne confiez pas vos papiers d'identité à quelqu'un d'autre qu'un garde-frontière": la commissaire européenne Ylva Johansson a donné mercredi des consignes de prudence aux réfugiés fuyant l'Ukraine, face au "risque énorme" de trafic de femmes et d'enfants.

Lors d'une conférence de presse, la commissaire aux Affaires intérieures a réitéré sa "forte inquiétude" à ce sujet, sur lequel Europol a aussi tiré la sonnette d'alarme. "Ce matin nous avons enregistré 1.470 mineurs non accompagnés, mais en même temps l'OIM (Organisation Internationale pour les migrations) a rapporté que 2.500 orphelins ont été évacués. Donc il est vraiment important d'enregistrer correctement les enfants" aux frontières, a-t-elle dit. "Malheureusement nous avons des signalements de voitures qui attendent pour prendre à bord des enfants, des femmes, des personnes vulnérables. Nous avons des indications sur des services en ligne en demande de femmes ukrainiennes à des fins sexuelles", a indiqué la commissaire suédoise. "Donc il y a un risque énorme. Et je voudrais donner des conseils à tous les gens qui viennent: assurez-vous de voyager en bus si possible (...) assurez-vous que les services de protection de l'enfance sont présents pour les enfants", a-t-elle exhorté. "Ne donnez jamais un passeport ou une pièce d'identité à quelqu'un d'autre qu'un garde-frontière ou un responsable officiel. Prenez en photo la plaque d'immatriculation de la voiture dans laquelle vous montez et envoyez-la à des amis", a-t-elle poursuivi. "Prenez en photo vos papiers d'identité. Voyagez en groupe, mémorisez les numéros de téléphone de plusieurs personnes de confiance", a-t-elle ajouté, recommandant aussi aux personnes fuyant l'Ukraine de consulter le site mis en place par la Commission pour les informer de leurs droits et des risques de trafic d'êtres humains. (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk). (Belga)