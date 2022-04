Invasion de l'Ukraine - Ukraine: Angelina Jolie à Lviv pour rencontrer des déplacés

(Belga) La star hollywoodienne Angelina Jolie, émissaire du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, a effectué samedi une visite surprise à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, où elle s'est entretenue avec des personnes déplacées et a été aperçue dans un café.

"Pour nous tous, cette visite a été une surprise", a écrit le gouverneur de la région de Lviv Maxim Kozytski sur Telegram, postant des photos et vidéos de l'actrice jouant avec des enfants et posant avec des volontaires. Dans un hôpital, elle a rendu visite aux enfants blessés dans le bombardement du 8 avril devant la gare de Kramatorsk, dans l'est du pays, attribué à la Russie, qui avait tué plus de 50 civils, selon le gouverneur. Angelina Jolie s'est entretenue avec des Ukrainiens qui ont dû fuir les zones de combats et des volontaires qui apportent une aide psychologique aux personnes déplacées dans la gare de Lviv. Plus de 7,7 millions de personnes ont quitté leur foyer depuis le début de l'invasion russe le 24 février mais se trouvent toujours en Ukraine, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Plus de 5,4 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. En tenue décontractée, pull gris et sac à dos, l'actrice a été aperçue dans un café de Lviv où elle a été filmée par une Ukrainienne, Maya Pidhoretska, qui a posté la vidéo sur son compte Facebook. "Je prends mon café et je vois Angelina Jolie, à Lviv, elle est si belle", commente l'internaute. (Belga)