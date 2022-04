Invasion de l'Ukraine - Ukraine: cinq civils tués dans des bombardements dans l'est samedi

(Belga) Cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées samedi dans des bombardements russes dans l'est de l'Ukraine, région qui s'attend à une offensive russe majeure, a indiqué dans la soirée le gouverneur régional sur Telegram.

"Aujourd'hui, cinq personnes sont mortes à la suite des frappes russes dans la région de Donetsk. (...) Cinq autres personnes ont été blessées ", a déclaré Pavlo Kyrylenko. Quatre civils ont été tués à Vougledar, à 60 kilomètres au sud-ouest de Donetsk, et un autre à Novomikhaïlivka, un village voisin. Les combats sont de plus en plus rudes dans cette région, sur fond de potentielle offensive majeure russe. Samedi, l'armée ukrainienne a annoncé sur Facebook avoir "détruit quatre chars, huit véhicules blindés et sept véhicules ennemis", ainsi qu'"un avion, un hélicoptère" et des drones. Plus au nord, dans la région de Kharkiv, "au moins deux personnes ont été tuées à Slatyne à la suite d'un bombardement (russe) et une autre blessée", a écrit sur Facebook le maire de la commune voisine de Dergatchi, Viatcheslav Zadorenko. (Belga)