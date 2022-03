Invasion de l'Ukraine - Ukraine: contribution record du secteur privé à l'aide d'urgence selon le HCR

(Belga) Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a indiqué lundi que le secteur privé avait fourni un montant record de plus 200 millions de dollars pour aider les Ukrainiens après l'invasion russe.

"En à peine deux semaines, des sociétés, des fondations et des philanthropes ont contribué à hauteur de plus de 200 millions de dollars à la réponse du HCR" à la situation d'urgence en Ukraine, a indiqué l'agence de l'Onu dans un communiqué. Selon le HCR, plus de 2,8 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis l'invasion russe le 24 février tandis qu'au moins deux millions ont été déplacées à l'intérieur du pays. Le HCR "redoute que des millions de personnes supplémentaires ne soient déplacées si la guerre continue". L'agence a lancé un appel pour récolter 510 millions de dollars pour fournir une assistance d'urgence aux déplacés à l'intérieur du pays ainsi qu'aux réfugiés fuyant l'Ukraine, prévenant que le montant des fonds réclamés pour l'aide allait "sans doute augmenter". Le HCR reçoit la plus grande partie des fonds des gouvernements, mais il salue le secteur privé pour avoir "manifesté sa générosité et sa solidarité avec des contributions directes". Ces dons ont permis de réagir rapidement depuis le début du conflit, par exemple en organisant des acheminements par avions et camions de l'aide. "Je veux remercier les sociétés, les fondations et les philanthropes du monde entier pour la gentillesse et la générosité dont ils ont fait preuve en aidant les personnes fuyant la guerre en Ukraine", a déclaré le Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés Filippo Grandi. "Des millions (de personnes) ont désespérément besoin d'une aide d'urgence. Comme la crise s'aggrave, j'appelle le secteur privé à poursuivre son aide", a-t-il ajouté. (Belga)