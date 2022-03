Invasion de l'Ukraine - Ukraine: onze morts dans des bombardements à Mykolaïv

(Belga) Au moins onze personnes ont été tuées dimanche dans des frappes russes sur la ville portuaire de Mykolaïv, proche d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, selon les autorités ukrainiennes.

Dans la matinée, le gouverneur de la région, Vitali Kim, avait indiqué que "neuf personnes étaient mortes dans des bombardements" russes, dans donner plus de détails. Dans l'après-midi, les services d'urgence ukrainiens et le gouverneur ont fait état d'une nouvelle frappe, cette fois contre une école, en publiant sur Telegram des images du bâtiment détruit. "Selon le premier bilan, deux personnes sont mortes et deux blessées", ont déclaré les services d'urgence. La ville de Mykolaïv, située à environ 130 km à l'est d'Odessa, subit d'intenses bombardements depuis plusieurs jours. Samedi, les frappes avaient notamment touché des zones d'habitation, y compris un centre de cancérologie et un hôpital ophtalmologique, selon une journaliste de l'AFP sur place. La ville est désormais désertée et la quasi-totalité des commerces fermés. Des milliers de civils ont fui ces derniers jours vers Odessa, encore épargnée. (Belga)