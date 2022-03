Invasion de l'Ukraine - Ukraine: Tcherniguiv encerclée par les Russes, impossible d'évacuer les civils

(Belga) La ville ukrainienne de Tcherniguiv, à environ 120 km au nord-est de Kiev, est encerclée par les forces russes et il est impossible d'évacuer massivement les civils et les blessés, a alerté samedi son maire, Vladislav Atrochenko.

Selon l'édile, qui s'exprimait dans un briefing en ligne au Centre des médias d'Ukraine, un pont qui allait en direction de Kiev a été détruit par les forces russes, tandis qu'un autre pont piétonnier, sous des tirs constants, menace de s'écrouler, empêchant la mise en place de couloirs humanitaires pour évacuer les civils. "La ville est réduite en cendres", a indiqué M. Atrochenko. Les autorités locales s'efforcent néanmoins de faire sortir les blessés graves, pour qu'ils puissent être opérés. Selon le maire, il est question de 44 personnes, militaires et civils, parmi lesquelles figurent trois enfants. Il a par ailleurs indiqué que plus de 200 civils avaient été tués et qu'il restait encore en ville environ 120.000 habitants, contre plus de 280.000 avant l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février. "Nous livrons de l'eau par tous les moyens possibles", a-t-il raconté, soulignant qu'il y avait par ailleurs des coupures d'électricité dans la ville. "Nous réparons tout ce qu'il est possible de réparer". (Belga)