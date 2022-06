Invasion de l'Ukraine - Ukraine: un célèbre monastère dans l'Est touché par une nouvelle frappe russe, selon Kiev

(Belga) Une église en bois d'un célèbre monastère orthodoxe dans l'est de l'Ukraine a été détruite suite à un nouveau bombardement russe, a déclaré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky en rappelant que le précédent y avait tué cette semaine quatre moines.

"L'artillerie russe a de nouveau frappé aujourd'hui la laure de Sviatoguirsk", dans la région de Donetsk, l'un des principaux monastère orthodoxe de l'Ukraine, a écrit le président sur Telegram publiant une vidéo du skite de Tous les Saints en feu. Il a rappelé que le monastère avait déjà été touché cette semaine par des bombardements russes "ayant tué quatre moines et grièvement blessés quatre autres". Selon lui, la laure abrite également 300 civils dont 60 enfants qui s'y réfugient des bombardements. Le skite "avait été détruit pour la première fois à l'époque soviétique. Par la suite, il a été reconstruit. Et maintenant il a été incendié par l'armée russe", s'est insurgé le président en appelant à exclure de l'UNESCO la Russie, un pays "barbare". La branche moscovite de l'Eglise orthodoxe d'Ukraine qui gère ce monastère a auparavant indiqué que l'incendie dans le skite s'était déclaré "suite aux hostilités". "Il n'y a d'information dans l'immédiat sur les victimes", a indiqué dans un communiqué cette Eglise qui vient de rompre avec la Russie. Le ministère russe de la Défense a pour sa part affirmé que ses unités déployées au nord de Sviatoguirsk ne menaient "pas de combats" dans cette région et a accusé les troupes ukrainiennes d'"avoir mis le feu" sur le site. La laure de la Dormition de la Mère de Dieu Sviatoguirsk est considérée comme l'un des trois sites les plus sacrés d'Ukraine pour les croyants orthodoxes. Avant la guerre, il attirait des milliers de pèlerins par an. (Belga)