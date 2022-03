Invasion de l'Ukraine - Un aérodrome militaire bombardé dans l'ouest de l'Ukraine

(Belga) Les forces russes ont bombardé mardi l'aérodrome militaire de Starokostiantyniv, dans l'ouest de l'Ukraine, détruisant complètement tous les stocks de carburant de cette ville, a annoncé son maire Mykola Melnytchouk.

"Nous sommes arrosés de missiles depuis le premier jour de la guerre, mais aujourd'hui (...) l'attaque a été très sérieuse et a causé des dommages significatifs", a écrit sur Facebook ce responsable local, soulignant toutefois que ce nouveau bombardement n'avait pas fait de victimes. "Les occupants (russes) ont complètement détruit tous les stocks de carburant et de lubrifiants disponibles dans la ville", située dans la région de Khmelnytskyï, a-t-il ajouté. Plusieurs attaques ont eu lieu ailleurs sur le territoire ukrainien mardi, le jour où les négociations russo-ukrainiennes ont repris en Turquie. Dans le sud, à Mykolaïv, sept personnes ont ainsi été tuées et 22 autres blessées dans une frappe sur le bâtiment abritant l'administration régionale, et ce après plusieurs jours de répit dans les bombardements. Les troupes russes ont par ailleurs effectué plus de 40 tirs de missiles et de roquettes en 24 heures sur des zones d'habitation de la région de Kiev, détruisant plus de 550 cibles, a annoncé l'administration militaire régionale sur Telegram. (Belga)