Invasion de l'Ukraine - Un opposant au Kremlin interpellé après une manifestation solitaire sur la place Rouge

(Belga) Oleg Orlov, le responsable de l'ONG Mémorial, pilier de la défense des droits humains en Russie, a été interpellé dimanche après avoir mené sur la place Rouge à Moscou une action de contestation solitaire contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, déclenchée le 24 février.

Le militant, qui a partagé une vidéo de sa manifestation, tenait une banderole sur laquelle était écrit: "Notre refus de reconnaître la vérité et notre silence nous rendent complices de ce crime". C'est la quatrième fois qu'Oleg Orlov est arrêté ces dernières semaines, selon Mémorial. La Cour suprême de Russie a confirmé fin mars la dissolution de cette ONG, la plus respectée de Russie, et les mesures d'intimidation à l'égard des opposants au Kremlin s'intensifient. La porte du domicile d'Oleg Orlov, comme d'autres activistes, avait ainsi été taguée le 28 mars d'un "Z" - signe de soutien aux troupes russes combattant en Ukraine - et ornée d'une affiche "collabo". L'ONG OVD-Info, également active dans la défense des droits humains et spécialisée dans le suivi des arrestations dans le pays, a aussi indiqué qu'une autre action individuelle, menée cette fois devant l'hôtel de ville de Moscou, a débouché sur l'arrestation d'un homme habillé de bleu et jaune, aux couleurs du drapeau ukrainien. (Belga)