Invasion de l'Ukraine - Washington appelle les pays partenaires à accélérer l'aide financière à l'Ukraine

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a appelé mardi les pays partenaires et alliés des Etats-Unis, à accélérer les versements financiers à l'Ukraine et intensifier leur aide, lors d'une rencontre avec le ministre ukrainien des Finances.

"Nous appelons nos partenaires et alliés à se joindre à nous en versant rapidement leurs engagements existants envers l'Ukraine et en intensifiant leurs efforts", a déclaré la ministre de l'Economie et des Finances de Joe Biden, qui recevait à Washington son homologue ukrainien, Sergii Marchenko. Il s'agit, a-t-elle précisé, à la fois d'"aider l'Ukraine à maintenir ses services gouvernementaux essentiels", mais aussi à "commencer à se construire et à se redresser". La secrétaire au Trésor a ainsi souligné que les Etats-Unis commenceront "à verser au gouvernement ukrainien dans les semaines à venir les 4,5 milliards de dollars d'aide budgétaire adoptée par le Congrès le 30 septembre". "Nous nous engageons à vous fournir ce financement dès que possible, car nous savons à quel point il est important de soutenir votre courageuse résistance à l'invasion illégale de la Russie", a ajouté la ministre. Cette enveloppe faisait partie d'une aide plus vaste à l'Ukraine, de 12,3 milliards de dollars, dans le cadre d'un vote qui venait également valider le budget des Etats-Unis pour la fin de l'année et éviter un arrêt des services fédéraux. Et "nous continuerons à vous soutenir", a promis Mme Yellen.