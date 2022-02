Invasion de l'Ukraine - Washington conseille à ses citoyens de quitter la Russie

(Belga) Washington a conseillé dimanche à ses citoyens d'envisager de "quitter immédiatement la Russie", face aux annulations de vols et aux fermetures d'espaces aériens annoncées par de nombreux Etats à l'encontre des avions russes, en riposte à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Un nombre croissant de compagnies aériennes annulent des vols vers et depuis la Russie, et de nombreux pays ont fermé leur espace aérien aux compagnies russes", a écrit dimanche l'ambassade américaine en Russie sur son site web. "Les citoyens américains devraient réfléchir à quitter immédiatement la Russie via les options commerciales encore disponibles", a-t-elle donc recommandé. L'Union européenne a annoncé dimanche qu'elle allait fermer son espace aérien aux compagnies russes, suivant des annonces similaires du Canada, mais aussi du Royaume-Uni, de la Norvège, de la Macédoine du Nord ou de l'Islande. Des compagnies aériennes ont également annoncé leurs propres mesures. Lufthansa a décidé samedi de suspendre temporairement ses vols vers et au-dessus de la Russie, tout comme Air France dimanche. L'ambassade a également rappelé que le département d'Etat déconseillait actuellement aux Américains de se rendre en Russie. (Belga)