Invasion de l'Ukraine - Washington inscrit dans la durée l'aide militaire à l'Ukraine

(Belga) Les Etats-Unis ont annoncé mercredi une nouvelle aide militaire massive, et de long terme, à l'Ukraine, doublant en particulier le nombre de Himars, des systèmes d'artillerie très puissants et sophistiqués, devant équiper les forces ukrainiennes.

Le Pentagone a indiqué que cette nouvelle tranche d'aide militaire d'1,1 milliard de dollars à l'Ukraine prendrait principalement la forme de commandes d'armement à l'industrie de défense américaine, et non pas de livraisons immédiates. Cette nouvelle aide, destinée à renforcer la défense du pays à moyen et long terme, comprend notamment 18 systèmes d'artillerie de précision Himars, ce qui double le nombre d'équipements de ce genre donnés et promis à l'Ukraine. Jusqu'ici les Etats-Unis ont déjà envoyé à l'armée ukrainienne 16 de ces "High Mobility Artillery Rocket System", des systèmes de lance-roquettes montés sur des blindés légers, qui ont joué un rôle important dans les récentes contre-offensives contre les Russes. L'aide promise comprend aussi 150 véhicules blindés "Humvees", 150 véhicules tactiques tracteurs d'armement, des radars et des systèmes de défense anti-drones, a précisé le ministère de la Défense américain dans un communiqué. Cette nouvelle aide "démontre l'engagement des Etats-Unis à continuer à soutenir l'Ukraine à long terme", souligne le communiqué. Elle "représente un investissement pluriannuel en capacités indispensables au renforcement durable des forces armées ukrainiennes, au moment où elles défendent la souveraineté et le territoire de l'Ukraine face à l'agression russe", a ajouté le Pentagone. Cette nouvelle tranche porte l'aide militaire américaine à l'Ukraine à 16,2 milliards de dollars depuis le début de l'invasion russe du pays le 24 février et 16,9 milliards depuis l'arrivée du président Joe Biden à la Maison Blanche en janvier 2021. (Belga)