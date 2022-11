Invasion de l'Ukraine - Washington salue le retour de Moscou à l'accord sur les céréales ukrainiennes

(Belga) Les États-Unis se sont réjouis mercredi du retour de la Russie à l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes, en l'appelant à le renouveler.

Il est important que cet accord soit "non seulement remis en marche mais qu'il soit aussi renouvelé plus tard ce mois-ci", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État, Ned Price. "Cela apportera à terme encore plus de (...) stabilité sur ce marché et, surtout, exercera une pression à la baisse sur les prix" des denrées alimentaires dans le monde, a-t-il ajouté. (Belga)