Invasion de l'Ukraine - Washington va développer son programme de formation des militaires ukrainiens

(Belga) Les Etats-Unis vont développer à partir de janvier leur programme de formation des militaires ukrainiens, avec pour objectif de former davantage de soldats et de leur transmettre des compétences plus larges, au moment où Kiev s'attend à une nouvelle offensive russe, a annoncé jeudi le Pentagone.

Alors que les Etats-Unis limitaient jusqu'ici la formation des militaires ukrainiens aux armements qu'ils fournissaient à Kiev, ils vont désormais organiser des manoeuvres conjointes et leur apprendre à coordonner les manoeuvres de l'infanterie avec le soutien de l'artillerie, a indiqué à la presse le porte-parole du ministère américain de la Défense, le général Pat Ryder. Ce programme, qui devrait débuter "vers janvier", "formera approximativement 500 soldats ukrainiens par mois", a-t-il précisé au cours d'un point de presse. "L'idée est de leur donner un entraînement collectif avancé qui leur permette de mener des opérations militaires avec des armements combinés et de manoeuvrer sur le champ de bataille", a-t-il ajouté. La formation sera menée au niveau du bataillon (quelques centaines de soldats) et comprendra des instructions pour les officiers. Cette formation sera menée en Allemagne et s'ajoutera aux formations spécifiques dédiées aux multiples armements livrés à l'Ukraine, et à l'entraînement plus complet mené depuis plusieurs mois déjà par les alliés, notamment l'armée britannique. Quelque 3.100 militaires ont déjà été formés par les Etats-Unis aux armes qu'ils fournissent à Kiev, et les alliés en ont formé 12.000 de plus. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valéry Zaloujny, a dit jeudi s'attendre à une nouvelle attaque russe sur Kiev dans les tout premiers mois de 2023, alors que les combats se concentrent depuis plusieurs mois dans l'Est et le Sud de l'Ukraine. (Belga)