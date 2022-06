Invasion de l'Ukraine - Washington va fournir aux Ukrainiens des systèmes de lance-roquettes perfectionnés

(Belga) Les Etats-Unis "vont fournir aux Ukrainiens des systèmes de missile plus avancés et des munitions qui leur permettront de toucher plus précisément des objectifs clé sur le champ de bataille en Ukraine", écrit Joe Biden dans une contribution au New York Times, diffusée mardi par le journal.

Un haut responsable de la Maison Blanche a précisé dans un entretien avec la presse qu'il s'agissait de Himars (High Mobility Artillery Rocket System), c'est-à-dire des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers. Il a indiqué que les équipements envoyés à l'armée ukrainienne auraient une portée de 80 kilomètres environ. Il ne s'agit donc pas de systèmes à très longue portée, de plusieurs centaines de kilomètres, comme en détiennent aussi les Américains. Ces équipements font partie d'un nouveau volet plus large d'assistance militaire américaine à l'Ukraine, de 700 millions de dollars au total, dont le détail doit être donné mercredi. Indiquant qu'il voulait que l'Ukraine soit "dans la position la plus forte possible" en cas de négociations avec la Russie, le président américain a lui précisé: "Nous n'encourageons pas l'Ukraine et nous ne donnons pas à l'Ukraine les moyens de frapper en dehors de ses frontières". Joe Biden s'est toujours montré soucieux depuis le début du conflit de ne pas fournir des armes qui, selon lui, mettraient les Etats-Unis en situation de cobélligérants aux côtés des Ukrainiens. Les Ukrainiens réclamaient depuis un certain temps des lance-roquettes multiples permettant de frapper en profondeur les positions russes tout en disposant leurs batteries plus loin du front. Le Congrès américain a récemment débloqué une nouvelle gigantesque enveloppe, de 40 milliards de dollars, pour financer l'envoi d'armement à l'Ukraine. (Belga)