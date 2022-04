Invasion de l'Ukraine - Washington va interdire mercredi "tout nouvel investissement" en Russie

(Belga) Les Etats-Unis vont adopter mercredi, en coordination avec l'Union européenne et le G7, de nouvelles sanctions contre la Russie visant notamment à interdire "tout nouvel investissement" dans ce pays, selon une source proche du dossier.

Ces mesures punitives, imposées en réponse à l'invasion de l'Ukraine par Moscou, incluront en outre "des sanctions renforcées contre les institutions financières et entreprises publiques en Russie, et des sanctions contre des responsables gouvernementaux russes et leurs proches", a précisé à l'AFP mardi cette source. Elle a assuré que ces décisions, qui s'ajoutent à toute une série de mesures prises depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février, allaient "endommager des instruments clés de l'appareil d'Etat russe" et "causer des dommages économiques immédiats et aigus". Cette source américaine a ainsi affirmé que l'économie russe allait se contracter "de 15% ou plus" en 2022 sous l'effet de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales, une récession d'une sévérité inouïe et qui effacerait "les progrès économiques réalisés ces 15 dernières années par la Russie". L'Union européenne envisage elle aussi de durcir ses sanctions contre la Russie. La Commission européenne a proposé l'arrêt des achats de charbon russe, et veut fermer les ports européens aux bateaux russes. (Belga)