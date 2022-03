Invasion de l'Ukraine - YouTube étend au monde entier son blocage des médias proches du pouvoir russe

(Belga) YouTube a annoncé vendredi que le blocage des médias financés par la Russie allait désormais s'appliquer dans le monde entier, et non plus seulement en Europe, une mesure supplémentaire visant à couper les ponts avec Moscou.

"Nos lignes directrices interdisent les contenus qui nient, minimisent ou banalisent des événements violents bien documentés et nous retirons les contenus sur l'invasion russe de l'Ukraine qui enfreignent ce règlement", a indiqué un porte-parole du site de partage de vidéos détenu par Google. "Conformément à ces règles, nous bloquons également, avec effet immédiat, les chaînes YouTube associées à des médias financés par l'Etat russe dans le monde", a-t-il ajouté. YouTube précise que les contenus concernés peuvent aller d'allégations faisant passer les victimes pour de fausses victimes jouées par des acteurs à des vidéos présentant l'invasion russe comme une opération de maintien de la paix ou de libération. En revanche, certaines publications contenant des incitations à la haine pourront être tolérées à condition qu'elles aient une vocation "pédagogique, documentaire, scientifique ou artistique", souligne la plateforme. Le site ajoute qu'il va falloir du temps avant que le blocage mondial soit pleinement effectif. (Belga)