Invasion de l'Ukraine - Zelensky demande de l'aide pour déminer l'Ukraine

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé mercredi à la communauté internationale d'aider son pays à se débarrasser des mines et autres engins non explosés, qui selon lui infestent une surface équivalente à celle du Cambodge ou de l'Uruguay.

"A ce jour, 174.000 kilomètres carrés de territoire ukrainien sont infestés par des mines ou d'autres engins non explosés", a affirmé M. Zelensky dans une adresse vidéo au Parlement de Nouvelle-Zélande. "Il n'y a pas de paix réelle pour tout enfant susceptible de mourir à cause d'une mine antipersonnel russe cachée", a-t-il insisté, en demandant à la Nouvelle-Zélande, dont l'armée est expérimentée en la matière, de diriger les efforts pour déminer et atténuer les conséquences environnementales du conflit. Selon M. Zelensky, la mer Noire et la mer d'Azov sont également infestées de mines flottantes qui ont coûté la vie "à des centaines de milliers de créatures vivantes, mortes à cause des hostilités". Il a accusé la Russie de perpétrer un "écocide" dans son pays. "J'ai entendu vos appels à plus de soutien, en particulier pour ce qui est des impacts à long terme de la guerre, notamment sur l'environnement", lui a répondu la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern. "Nous sommes avec vous quand vous recherchez la paix, mais nous serons également avec vous quand vous reconstruisez", a-t-elle affirmé. La Nouvelle-Zélande a envoyé une centaine de ses militaires en Europe pour former les soldats ukrainiens, et a annoncé mercredi une aide humanitaire supplémentaire de deux millions de dollars américains pour aider l'Ukraine à traverser l'hiver. (Belga)