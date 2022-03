Invasion de l'Ukraine - Zelensky exhorte ses compatriotes à chasser les troupes russes du pays

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ses compatriotes à chasser les troupes russes du pays. "Nous devons sortir! Nous devons nous battre! Chaque fois que l'occasion se présente", a déclaré Zelensky dans un message vidéo. Il appelle les Ukrainiens à faire comme à Kherson, Berdiansk ou Melitopol et à "chasser ce mal de nos villes".

Selon les informations rapportées ces derniers jours, des citoyens non armés de ces villes se sont opposés aux unités russes et l'occupation n'a donc été que temporaire. Il était important d'empêcher la création de nouvelles "républiques populaires" comme dans les régions de Donetsk et de Louhansk, a expliqué le président ukrainien. (Belga)