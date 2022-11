Invasion de l'Ukraine - Zelensky salue "l'importance pour le monde entier" de la poursuite de l'accord céréalier

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué mercredi soir "l'importance pour le monde entier" de la poursuite des exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire, après que Moscou a accepté de reprendre sa participation dans l'accord international conclu en juillet avec Kiev.

"Aujourd'hui, nous avons un résultat diplomatique important pour notre pays et pour le monde entier : la mise en œuvre de l'initiative pour exporter les céréales (ukrainiennes) se poursuit", s'est réjoui M. Zelensky dans son allocution quotidienne postée sur les réseaux sociaux. Le dirigeant ukrainien s'est félicité de "l'efficacité" et de la "manière équitable" avec laquelle l'ONU et la Turquie, médiateurs de l'accord sur les céréales ukrainiennes, ont selon lui œuvré pour trouver une solution avec Moscou. Plus tôt mercredi, Moscou avait de son côté dit avoir reçu des garanties écrites "suffisantes" de la part de Kiev pour renouer sa participation dans l'accord céréalier, une reprise saluée depuis par les États-Unis qui ont appelé les parties concernées à "le renouveler plus tard ce mois-ci". La date limite de l'accord est pour le moment fixé au 19 novembre. Les demandes de garanties formulées par la Russie à l'Ukraine "montrent à la fois l'échec de l'agression russe et à quel point nous sommes forts lorsque nous restons unis", s'est félicité le président ukrainien face caméra, assis à un bureau, s'adressant à ses concitoyens comme tous les soirs depuis fin février.