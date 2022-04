Invasion de Ukraine - Le ministre slovaque de la Défense compare Poutine à Hitler

(Belga) Le ministre slovaque de la Défense, Jaroslav Nad, a comparé le président russe Vladimir Poutine à Adolf Hitler en raison de la guerre en Ukraine.

Poutine est sur un pied d'égalité avec Hitler, a déclaré le ministre de 41 ans, selon un article du New York Times repris par les médias slovaques vendredi. Jaroslav Nad estime qu'il faut arrêter Vladimir Poutine avant qu'il ne progresse davantage vers l'ouest. "L'Ukraine se bat littéralement pour notre avenir", a-t-il ajouté. La Slovaquie est membre de l'Union européenne et de l'Otan. Elle a fourni à l'Ukraine le système de défense anti-aérien S-300. Plus de 330.000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en Slovaquie depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. (Belga)