Invasion de Ukraine - République dominicaine: perquisition sur un yacht russe

(Belga) Un yacht russe de passage à Saint-Domingue a été perquisitionné vendredi par les autorités locales à la demande de la justice américaine, a indiqué le parquet dominicain.

"Le ministère public a procédé ce vendredi à une perquisition sur le yacht Flying Fox dans le cadre d'une enquête sur des allégations de blanchiment d'argent et de trafic d'armes", selon le texte. Cette perquisition survient alors que les "États-Unis ont ouvert une enquête contre plusieurs cibles impliquées dans le blanchiment d'argent à l'échelle internationale", est-il précisé dans le communiqué. Les États-Unis ont imposé des sanctions à la Russie et aux personnes liées au président russe Vladimir Poutine à la suite de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. La déclaration du bureau du procureur dominicain ne cite pas de noms, mais, selon le magazine américain Forbes, le yacht de luxe appartient au magnat russe Dmitry Kamenshchik, dont la fortune est estimée à 2,1 milliards de dollars. M. Kamenshchik, 53 ans, est notamment le propriétaire de l'aéroport Domodedovo de Moscou, qui accueille quelque 30,7 millions de voyageurs par an. Selon Imperial Yachts, le Flying Fox, long de 136 mètres, est ancré à Saint-Domingue depuis le 21 mars et a été inspecté par des agents de la sécurité intérieure américaine le 25 mars. Pays touristique réputé pour ses plages, la République dominicaine attire régulièrement des navires de croisière ou des grands bateaux de luxe. (Belga)