Invasion de Ukraine - Russie: des critiques influents classés "agents de l'étranger"

(Belga) Youtubeur, politologue, journalistes: la Russie a classé vendredi de nouvelles personnalités influentes et critiques du Kremlin dans sa liste des "agents de l'étranger", en pleine vague de répression depuis l'offensive en Ukraine.

Le ministère russe de la Justice a ajouté neuf personnes à cette liste qui comporte désormais plus de 140 médias et personnalités. Les "agents de l'étranger" sont soumis à de nombreuses contraintes et procédures fastidieuses, sous peine de lourdes sanctions. Ils doivent notamment indiquer ce statut dans toutes leurs publications. Parmi les nouveaux venus, on trouve notamment le Youtubeur Iouri Doud, un journaliste célèbre dans toute la Russie pour ses interviews et documentaires abordant des sujets sensibles comme les répressions staliniennes ou les dérives autoritaires en Russie. En 2020, il avait interviewé l'opposant Alexeï Navalny, désormais emprisonné en Russie, et son épouse Ioulia. Un caricaturiste, Sergueï Elkine, réputé pour ses dessins tournant en dérision le pouvoir russe, a également rejoint la liste des "agents de l'étranger", ainsi qu'une politologue libérale influente, Ekaterina Schulmann. Un journaliste d'investigation, Roman Dobrokhotov, créateur du média russe The Insider, et un militant pour les droits LGBT, Karen Chainian, sont désormais aussi des "agents de l'étranger". En septembre 2021, M. Dobrokhotov avait confirmé avoir quitté la Russie pour éviter des poursuites. Le 12 avril, sur Youtube, Ekaterina Schulmann a pour sa part indiqué être partie en Allemagne après avoir eu une bourse scientifique à Berlin. Le caricaturiste Sergueï Elkine a annoncé le 13 avril, sur Facebook, avoir quitté la Russie. Depuis l'offensive russe en Ukraine, des dizaines membres de l'élite intellectuelle russe et des journalistes sont partis du pays, alors que le pouvoir renforce intensivement ses pressions contre les derniers médias et voix critiques. (Belga)