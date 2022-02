Invasion en Ukraine - L'Ukraine et la Russie restreignent l'accès à leurs espaces aériens

(Belga) L'Ukraine a pris la décision de fermer l'espace aérien civil au-dessus de son territoire jeudi à l'aube, ont confirmé les autorités ukrainiennes. L'espace aérien russe est aussi fermé en certains endroits, rapporte l'agence de presse TASS.

La décision ukrainienne est motivée par des "dangers potentiels" et a été émise peu avant 03h00 HB. Elle porte jusqu'à 01h00 HB vendredi, si elle n'est pas étendue par la suite. Il n'est pas précisé si les restrictions sont une interdiction totale des vols civils mais Eurocontrol, qui coordonne le trafic aérien en Europe, a assuré que l'espace aérien ukrainien n'était pas disponible en raison de restrictions militaires. Une heure après cette décision ukrainienne, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une opération militaire en Ukraine pour défendre les séparatistes de l'est du pays. L'espace aérien russe a aussi été fermé partiellement, à savoir le long des frontières avec l'Ukraine et le Bélarus, de même qu'à Rostov-sur-le-Don, au sud du pays, selon l'agence de presse russe TASS. (Belga)