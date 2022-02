Invasion en Ukraine - La France dénonce "le mépris" de la Russie à l'égard des Nations unies

(Belga) L'ambassadeur de France à l'ONU, Nicolas de Rivière, a dénoncé mercredi soir "le mépris" affiché par la Russie à l'égard des Nations unies après la décision de Vladimir Poutine d'envoyer des troupes en Ukraine.

"La Russie a fait le choix de la guerre. La France condamne dans les termes les plus forts le déclenchement de ces opérations", a-t-il ajouté. L'annonce par le président russe est intervenue au moment même où le Conseil de sécurité de l'ONU se réunissait sur la question de la crise entre l'Ukraine et la Russie. Cette décision, "au moment même où ce Conseil est réuni, illustre le mépris dans lequel la Russie tient le droit international et les Nations unies", a déclaré l'ambassadeur français. "Nous appelons la Russie à respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances, nous appelons à la protection et au respect de tous les civils, notamment les personnes vulnérables, les femmes et les enfants, et le personnel humanitaire", a-t-il également lancé. (Belga)