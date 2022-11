Iran: la militante Nahid Taghavi retourne en prison

(Belga) La militante germano-iranienne pour les droits humains Nahid Taghavi, autorisée à quitter en juillet la prison en Iran où elle était détenue depuis près de deux ans afin de bénéficier d'un traitement médical, a été à nouveau incarcérée, a annoncé dimanche sa fille.

"En dépit du fait qu'elle n'a pas achevé son traitement médical (...), ma mère Nahid Taghavi a été forcée de revenir à la prison d'Evin le dimanche 13 novembre", a écrit Mariam Claren sur Twitter. Nahid Taghavi, 67 ans, qui milite depuis des années pour les droits humains en Iran, en particulier les droits des femmes, a été arrêtée dans son appartement à Téhéran le 16 octobre 2020, selon l'ONG Société internationale pour les droits de l'homme (SIDH). L'architecte, accusée d'avoir "mis en danger la sécurité de l'État", a été condamnée en août 2021 à 10 ans et 8 mois de prison pour appartenance à un groupe illégal et pour propagande contre le régime. Selon sa fille, la militante souffre d'hernies discales multiples au cou et dans le dos et d'un syndrome du canal carpien à la main gauche. Nahid Taghavi souffre par ailleurs d'un diabète de type 2 et son état de santé s'était fortement dégradé après avoir contracté le Covid-19 en juillet 2021.