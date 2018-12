Irlande: Brexit oblige, l'opposition maintient son accord avec l'exécutif minoritaire

(Belga) Le principal parti d'opposition irlandais a accepté mercredi de maintenir en 2019 son soutien au gouvernement minoritaire du Premier ministre Leo Varadkar pour éviter tout instabilité politique au moment du Brexit, échéance majeure pour les Britanniques comme pour les Irlandais.

L'actuel gouvernement minoritaire, dirigé par le Fine Gael (centre-droit) de M. Varadkar, ne survit que grâce à un accord passé en 2016 avec le rival de toujours, le Fianna Fáil, lui aussi de centre-droit. "Le Fianna Fáil est déterminé à ce que le chaos politique que nous voyons à Londres ne se propage pas en Irlande", a déclaré devant le Parlement le chef de l'opposition, Micheál Martin, alors que la Première ministre britannique Theresa May devait affronter mercredi un vote de défiance au sein de son propre parti conservateur. "Au moment où les entreprises et les communautés craignent déjà l'impact du Brexit et que l'Irlande n'est manifestement pas prête pour bon nombre de ses conséquences potentielles, comment pourrait-il être dans l'intérêt national d'avoir une incertitude politique ? ", a souligné M. Martin. "C'est pourquoi le Fianna Fáil prolongera la garantie que le gouvernement sera en mesure de fonctionner en 2019", a-t-il assuré. En raison du vote de défiance, Theresa May a annulé une visite prévue mercredi en Irlande dans le cadre des consultations qu'elle a entamées pour obtenir des concessions des Européens sur l'accord de Brexit. La dirigeante cherche à obtenir des assurances pour que le "backstop" prévu dans ce traité (solution trouvée pour éviter de rétablir une frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, et qui impose le maintien du Royaume-Uni dans l'Union douanière avec l'UE) soit "temporaire". Les vives critiques visant cette solution avaient poussé lundi la dirigeante britannique à reporter en catastrophe le vote de l'accord par les députés britanniques, plongeant un peu plus la sortie du Royaume-Uni de l'UE, prévue le 29 mars, dans l'incertitude. "La situation de plus en plus incertaine à Londres signifie que la préparation d'un +no deal+ sera désormais prioritaire", a indiqué mercredi le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, dans l'Irish Times.