Irlande: Conor McGregor accusé d'agression sexuelle

L'Irlandais Conor McGregor, star des arts martiaux mixtes (MMA) qui a annoncé lundi qu'il mettait un terme à sa carrière, a été arrêté en janvier dans son pays pour agression sexuelle, rapporte mardi le New York Times.

Selon le quotidien américain, qui s'appuie sur quatre sources proches du dossier, McGregor, 30 ans, n'a pas été formellement inculpé.

Il a été entendu et remis en liberté pendant que la police irlandaise poursuivait ses investigations sur le déroulement d'une soirée en décembre dernier dans un hôtel de Dublin, The Beacon Hotel, où McGregor a ses habitudes.

Une porte-parole de McGregor, basée aux Etats-Unis, Karen J. Kessler, a indiqué au New York Times que "cette histoire circulait depuis un certain temps et qu'il n'y avait aucune raison d'en parler maintenant".

"Lier l'annonce faite par Conor (lundi) à cette rumeur est complétement erroné", a-t-elle insisté.

Lundi, McGregor, figure de proue de l'UFC (Ultimate Fighting Championship), principal organisateur de combats de MMA, a annoncé qu'il mettait, à 30 ans, un terme à sa carrière dans ce sport de combat où tous les coups sont permis ou presque.

"J'ai décidé de me retirer ce jour du sport autrefois connu sous le nom d'arts martiaux mixtes", avait-il écrit sur son compte Twitter.

McGregor avait déjà annoncé en avril 2016 qu'il prenait sa retraite sportive, avant de revenir sur sa décision après avoir négocié un nouveau contrat nettement revalorisé.

L'Irlandais, surnommé "The Notorious" (littéralement, le célèbre), a détenu le titre UFC des poids plumes de 2015 à 2016 et des poids légers de 2016 à 2018.

Mais c'est en participant à un combat controversé de boxe face à la légende américaine Floyd Mayweather, en août 2017 à Las Vegas, qu'il a accédé à une notoriété mondiale et à la richesse.

Il a par ailleurs eu à faire à la justice américaine ces derniers mois.

En avril 2018, il avait blessé deux combattants MMA à New York après une conférence de presse de l'UFC à laquelle il n'était pas invité.

Il avait plaidé coupable de trouble à l'ordre public, ce qui lui a évité un procès et la prison.

Début mars, il a de nouveau été arrêté, à Miami (Floride) après un incident devant une discothèque.

Il est accusé d'avoir volé le téléphone portable d'un homme qui voulait le prendre en photo et d'avoir détruit l'appareil en le piétinant avant de s'enfuir avec.