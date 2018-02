Irlande du nord: échec des discussions pour former un gouvernement

(Belga) La cheffe du parti unioniste nord-irlandais, Arlene Foster, a appelé mercredi Londres à prendre les rênes en Irlande du Nord face à l'impossibilité, selon elle, de trouver un accord sur la formation d'un gouvernement régional.

"Il revient maintenant au gouvernement de Sa Majesté d'établir un budget et de commencer à prendre des décisions politiques sur nos écoles, hôpitaux et infrastructures", a déclaré Mme Foster dans un communiqué publié sur Twitter. "J'avais sincèrement espéré que nous puissions rétablir un gouvernement et que des ministres locaux puissent prendre ces décisions. Ce n'est pas possible à l'heure actuelle", a ajouté la leader du Parti unioniste démocrate (DUP), allié du gouvernement conservateur de la Première ministre britannique Theresa May. Le Parlement britannique avait déjà dû se substituer l'an dernier à l'administration décentralisée de Belfast, en votant le budget pour assurer la continuité des services publics dans la province britannique. Le DUP et le parti nationaliste Sinn Féin avaient pris part depuis fin janvier à de nouvelles négociations, présentées comme une tentative de la dernière chance pour sortir de la crise politique en Irlande du Nord, sans gouvernement depuis début 2017. Mais ces discussions sont dans l'impasse, selon Arlene Foster. "A notre avis, il n'y a actuellement aucune perspective pour que ces discussions mènent à la formation d'un exécutif", a-t-elle dit. (Belga)