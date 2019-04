Irlande du Nord: Une femme tuée par balles dans un "incident terroriste"

(Belga) Une femme est décédée dans "un incident terroriste" à Londonderry en Irlande du Nord, a confirmé la police britannique à l'aube vendredi. Des émeutes ont émaillé la soirée de jeudi dans le quartier de Creggan après des perquisitions menées dans des habitations, selon la BBC.

"Je peux confirmer avec tristesse que suite à des coups de feu tirés ce soir à Creggan, une femme de 29 ans a été tuée", a indiqué l'assistant du gendarme en chef, Mark Hamilton, dans un message partagé par la police d'Irlande du Nord sur Twitter. "Nous traitons ceci comme un incident terroriste et nous avons lancé une enquête pour meurtre", poursuit le commentaire. Deux heures auparavant, la police avait fait un appel au calme après avoir constaté des coups de feu et des bombes artisanales à essence dans le quartier de Creggan à Londonderry, aussi appelée Derry par les Irlandais républicains opposés au pouvoir britannique. Selon la BBC, des dissidents républicains sont mis en cause dans le décès de la jeune femme. (Belga)