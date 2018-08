Irlande: Gerry Adams va publier un livre de recettes des "négociateurs" de l'accord de paix

Le chef historique du Sinn Féin, Gerry Adams, va publier d'ici Noël un livre de cuisine dévoilant les secrets des mets consommés par les négociateurs de l'accord de paix du Vendredi Saint en 1998 pour l'Irlande du Nord, a indiqué mardi à l'AFP le parti nationaliste irlandais.

"Je peux confirmer qu'il va le publier. Cela s'appelle le livre de recettes des négociateurs et cela devrait être publié par le parti dans les prochains mois", a déclaré à l'AFP une porte-parole du Sinn Féin.

Gerry Adams, 69 ans, qui a quitté en février la tête du Sinn Féin qu'il avait dirigé pendant plus de la moitié de sa vie, a promis que l'ouvrage livrerait certains des "secrets les mieux gardés" des négociations.

"Les Britanniques ne nous ont jamais nourris. Ils n'avaient jamais de nourriture", a déclaré Gerry Adams lors d'un événement à Belfast lundi soir, a rapporté le journal irlandais The Irish Times. Son livre dévoilera "les recettes qui ont nourri l'équipe de négociation irlandaise".

Les nationalistes étaient des "républicains intrépides" qui "avaient la chance de compter (parmi eux) un ou deux grands cuisiniers", a souligné le sexagénaire à la réputation sulfureuse en raison de ses liens présumés avec l'IRA (Armée républicaine irlandaise, groupe armé qui luttait contre la présence britannique en Irlande du Nord).

Gerry Adams a twitté une photo de la couverture de son livre de cuisine, sur lequel on peut voir des cocottes-minutes sur le feu et un gâteau recouvert de crème. Les twittos s'amusaient de la reconversion de l'ex-leader nationaliste et proposaient des titres alternatifs, comme "Give Peas A Chance", "Donnez une chance aux petits pois", jeu de mots avec "Peace" (paix) et "Peas" (petits pois).

L'accord du Vendredi Saint a mis fin à 30 ans de conflit entre unionistes majoritairement protestants et républicains catholiques.

M. Adams a déjà publié une douzaine de livres, y compris ses mémoires.