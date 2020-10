Irlande: les conseillers médicaux recommandent un second confinement

(Belga) Le gouvernement irlandais se trouve face à une décision difficile lundi, ses conseillers médicaux ayant recommandé un nouveau confinement général pour enrayer une flambée de nouveaux cas de nouveau coronavirus.

L'équipe nationale d'urgence en matière de santé publique (NPHET) a recommandé dimanche soir que tout le pays passe au niveau le plus élevé de restrictions, des mesures similaires à celles prises lors du confinement en mars. Les membres de la coalition gouvernementale doivent rencontrer le médecin-chef pour discuter de ce sujet lundi. Mais cette recommandation place le gouvernement irlandais, arrivé au pouvoir en juin, dans une position difficile. Le gouvernement irlandais a dans le passé suivi les recommandations des autorités sanitaires en matière de lutte contre le nouveau coronavirus, imposant certaines des restrictions de voyages internationaux les plus strictes de l'Union européenne. S'il refuse de mettre en place de nouvelles restrictions, il risque d'être accusé d'être responsable des nouvelles infections et morts qui pourraient survenir. Un nouveau confinement est une décision difficile à prendre sur le plan politique, impopulaire auprès du public et économiquement dévastatrice. L'Irlande compte un taux de contamination plus faible qu'Israël, le premier pays à avoir décidé un second confinement le mois dernier, avec 38.032 cas recensés, mais Dublin a enregistré plus de décès (1.810) alors que sa population est plus faible. Le nombre quotidien de morts du virus en Irlande reste faible après avoir culminé à 77 en avril. Le pays est cependant confrontée à une résurgence de nouvelles infections. Des mesures de restrictions supplémentaires ont déjà été prises dans la capitale, Dublin, et dans le comté de Donegal (nord-ouest).