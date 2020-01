Italie: 6 jeunes Allemands meurent fauchés par une voiture, 11 blessés

Six jeunes Allemands sont morts, fauchés par un automobiliste en état d'ivresse selon les premiers éléments recueillis, et onze autres personnes ont été blessées, à leur sortie d'une discothèque d'une localité de montagne du nord de l'Italie, proche de la frontière autrichienne.

L'accident s'est produit vers 01H15 du matin (00H15 GMT) à la sortie du petit village de Lutago, dans le Haut Adige, connu des amateurs de pistes de ski et pour la beauté de ses paysages en été.

Après avoir passé la soirée en discothèque, le groupe de jeunes touristes se trouvait à proximité de leur autobus quand une voiture est arrivée à grande vitesse. Certains ont été projetés à plusieurs dizaines de mètres.

Six jeunes sont morts dans l'accident, onze autres -- dont deux apparemment originaires de la région du Haut Adige -- ont été blessés, a indiqué à l'AFP un responsable des pompiers de Lutago.

Deux personnes, très grièvement touchées, ont été transportées dont l'une en hélicoptère à l'hôpital d'Innsbruck (Autriche) à une cinquantaine de km de là. Neuf autres blessés ont été pris en charge dans les hôpitaux italiens de Brunico, Bolzano et Bressanone.

"Le Nouvel An débute par une tragédie, nous sommes proches des victimes et de leurs familles", a déclaré devant la presse le gouverneur du Haut Adige, Arno Kompatscher. Le Haut Adige (Tyrol du sud pour les Autrichiens) est une région germanophone qui bénéficie d'une très large autonomie.

Selon la chaîne de télévision en continu Rainews24, le conducteur de la voiture est un jeune de 28 ans habitant dans la zone "et qui aurait eu un taux d'alcoolémie très élevé dans le sang".

Il a été arrêté et se trouve dans un hôpital voisin sous la garde des carabiniers.

Un total de 160 secouristes a été mobilisé à la suite de l'accident, selon un communiqué des pompiers de Lutago, et un véritable hôpital de campagne a été monté sur le bord de la route où les jeunes touristes ont été renversés.

- "une scène terrible" -

"Une scène terrible, des gens par terre, les cris et la douleur, une tragédie, on n'a pas de mots", a décrit la réceptionniste d'un hôtel de la zone interrogée par le quotidien Corriere della Sera.

"Nous avons demandé à plusieurs reprises l'installation d'un radar sur cette route car les automobilistes accélèrent dès qu'ils sortent de Lutago, et ici, à un kilomètre du centre, ils roulent déjà à 100 km/h", a-t-elle ajouté.

A Berlin, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que le consulat allemand à Milan (nord-ouest de l'Italie), était "en contact étroit avec les autorités italiennes qui procèdent à l'identification des victimes, fournissant son assistance à ceux qui ont été touchés".

Lutago est située à 970 mètres d'altitude dans la vallée Aurina, l'une des plus préservées du Haut Adige et se trouve pratiquement à la frontière avec l'Autriche.

La localité compte 800 habitants mais elle est très fréquentée en hiver pour les domaines skiables voisins de Klausberg et Speikboden et en été par les adeptes du trekking et de l'alpinisme.

Lutago a été le lieu de tournage d'une série télévisée très suivie de la Rai, "Un passo del cielo" (à deux pas du ciel, ndlr), située dans la vallée Aurina, qui offre des vues spectaculaires sur les montagnes environnantes.

La série raconte les aventures de l'acteur italien Terence Hill qui y incarne un garde forestier au coeur de ce vaste parc naturel, situé juste au-dessus des fameuses Dolomites.

Il y a une semaine, trois personnes de nationalité allemande, une femme et deux fillettes, dont une âgée de sept ans, avaient été tuées dans une avalanche dans la même région du Haut Adige.

Plusieurs accidents de la route spectaculaires ont récemment défrayé la chronique en Italie, notamment à Rome avec la mort de deux jeunes filles de 16 ans, renversées alors qu'elles traversaient l'artère très passante de Corso Francia, par le fils d'un cinéaste italien connu,qui s'était vu retirer son permis par le passé pour conduite sous l'emprise d'alcool.