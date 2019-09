Italie: consultations jusqu'à mercredi inclus, accord possible PD-M5S

(Belga) Le président italien Sergio Mattarella s'est donné jusqu'à mercredi pour continuer à consulter les forces politiques, ce qui renforce l'hypothèse d'une nouvelle majorité gouvernementale entre le Parti démocrate (PD) et le Mouvement Cinq Etoiles (M5S).

Les pourparlers se sont intensifiés lundi entre le M5S et le Parti démocrate (PD) pour former un nouveau gouvernement et s'accorder sur le nom d'un Premier ministre, évitant à l'Italie de nouvelles élections, moins de deux ans après les dernières législatives. Le point d'achoppement des discussions entre les deux formations est le nom du futur chef du gouvernement et le choix des ministres qui le composeront. Le M5S exige que Giuseppe Conte, le chef de gouvernement sortant, soit reconduit dans ses fonctions mais en contrepartie, les sociaux-démocrates du PD réclament un remaniement complet de l'équipe gouvernementale. Une rencontre entre le chef du M5S Luigi Di Maio et le patron du PD, Nicola Zingaretti, programmée au dernier moment, a eu lieu en fin d'après-midi mais n'a duré que 20 minutes, laissant planer des doutes sur l'issue de leur entrevue. "Nous devons nous écouter les uns les autres. Je suis convaincu que nous avons besoin d'un gouvernement du changement. Nous avons besoin d'un programme commun et non de deux programmes parallèles", avait déclaré M. Zingaretti, un peu plus tôt dans la journée. Son entourage a cessé toutefois d'évoquer son veto au maintien de M. Conte, auquel le patron du PD reprochait d'avoir accepté les diktats anti-migrants de Matteo Salvini, son ministre de l'Intérieur pendant 14 mois. (Belga)