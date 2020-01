Italie: décès d'une septième victime du chauffard qui a foncé dans une foule de touristes

(Belga) Une septième personne est décédée après qu'une voiture a percuté, dans la nuit de samedi à dimanche, un groupe de jeunes touristes allemands en voyage dans le nord de l'Italie. Il s'agit d'une femme de nationalité allemande. Elle a succombé à ses blessures dans un hôpital de la ville d'Innsbruck, en Autriche, a indiqué lundi la police italienne.

Une autre personne, grièvement blessée dans l'accident et soignée à Innsbruck, est en voie de guérison, selon les services de secours de Haut Adige, la région italienne limitrophe de l'Autriche. Sept Allemands ont été tués et dix autres blessés dans cet accident. Après avoir passé la soirée dans un restaurant, le groupe de jeunes touristes se trouvait à proximité de leur bus quand une voiture est arrivée à grande vitesse, fauchant les personnes au bord de la route. Le chauffard, âgé d'une vingtaine d'années, a été placé en détention après avoir quitté l'hôpital de Brunico, en Italie. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. L'homme présentait un taux d'alcool élevé et roulait trop vite, selon les premières constatations. (Belga)