Italie: des médecins découvrent une "énorme" tumeur chez une patiente qui avait négligé ses examens du Covid

Des médecins en Italie ont découvert une tumeur "énorme" chez une femme de 64 ans qui avait négligé ses examens médicaux par peur de contracter le nouveau coronavirus.



Les chirurgiens ont retiré de la cavité abdomino-pelvienne de cette femme une tumeur de 70 centimètres de diamètres et pesant 20 kilos, selon l'hôpital Cardarelli à Naples. "La patiente avait très peur du Covid et elle a donc évité ses examens, malgré des symptômes", a expliqué le chirurgien Giovanni Vennarecci. "La tumeur a grossi de plus en plus au fil des mois, si bien qu'elle a finalement décidé de consulter un gynécologue." Ce dernier a posé un diagnostic de cancer. L'opération s'est bien déroulée et la patiente a pu rentrer chez elle.

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce jeudi 3 décembre ?