Italie: la Chambre des députés au M5S, le Sénat à Forza Italia

(Belga) Roberto Fico, un orthodoxe du Mouvement 5 étoiles (M5S), a été élu samedi président de la Chambre des députés et Elisabetta Alberti Casellati, une proche de Silvio Berlusconi, première femme présidente du Sénat, après un accord entre le M5S et la coalition droite-extrême droite.

M. Fico, 43 ans, a été élu avec 422 voix sur 620 votants et Mme Alberti Casellati, 71 ans, a recueilli 241 voix sur les 320 votants, des scores confirmant que les élus des deux camps ont respecté les consignes dans les deux chambres. Le nom de Mme Alberti Casellati avait été proposé juste avant le vote samedi matin, à l'issue d'une réunion de réconciliation des chefs de partis de la coalition de droite, dont les fractures étaient apparues béantes vendredi soir. Celui de M. Fico, militant de la première heure du M5S et référence des défenseurs des idéaux et des principes originels du mouvement, déjà candidat en 2013, figurait parmi les favoris mais n'est vraiment apparu aussi que samedi matin, quand la droite a mis son veto à un premier nom. L'élection des présidents des deux chambres constituait une première étape avant le lancement des délicates consultations, prévue début avril, en vue du futur gouvernement. Les élections du 4 mars ont en effet plongé la troisième économie de la zone euro dans l'incertitude avec deux camps revendiquant le pouvoir: d'une part la coalition de droite qui a obtenu 37% et désormais menée par la Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini, et d'autre part le M5S, premier parti du pays avec 32% des voix. (Belga)