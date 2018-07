Italie: la Juventus et Turin accueillent Cristiano Ronaldo

L'attaquant vedette du Portugal Cristiano Ronaldo inscrit un but sur penalty contre l'Espagne au Mondial, le 15 juin 2018 à Sotchi Nelson Almeida

La Juventus et Turin ont chaudement accueilli l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo, venu du Real Madrid et qui doit passer lundi les visites médicales et signer officiellement son contrat.

Arrivé dimanche, une journée plus tôt que prévu et prenant à contre-pied ses tifosi et les médias, car il n'était attendu que lundi matin à Turin, Cristiano Ronaldo a trouvé un centre-ville rempli de plusieurs milliers d'affiches proclamant "bem-vindo", "bienvenu" en portugais.

La journée de lundi devrait être consacrée aux visites médicales, à la visite des installations de la Juve, puis à la signature du contrat le liant pour quatre ans à la "Vieille Dame".

Une conférence de presse de présentation est prévues à 16H30 GMT, après quoi le champion d'Europe avec le Portugal devrait repartir pour poursuivre ses vacances.

Selon les médias italiens, il ne devrait rejoindre le reste de l'équipe qu'à la fin du mois de juillet lorsqu'elle se trouvera en tournée aux Etats-Unis.

"C'est un champion absolu qui arrive, ce sera vraiment intéressant de participer au quotidien à sa vie, plus particulièrement au travail", c'est-à-dire à l'entraînement, a commenté son futur coéquipier, le milieu de terrain Claudio Marchisio.

"Et si je parle comme tifoso, alors je dois dire que c'est un coup génial", a-t-il ajouté.

Même si la visite de Ronaldo ne va durer que 24 heures, ce sera le "Ronalday" ou le "Ronaldo-day" dans la ville, assurent tous les médias.

Les maillots noir et blanc de la Juve avec le N.7 de Ronaldo se vendent comme des petits pains et une glace au "goût CR7", avec une pointe de sherry et du chocolat, a également été lancée dans la capitale piémontaise.

- Bénéfique pour tous -

Cris

L'arrivée de Cristiano Ronaldo doit naturellement permettre à la Juve de remporter finalement le Graal du football qui lui échappe depuis plus de 20 ans, la Ligue des champions, mais aussi tirer vers le haut toute la planète foot italienne.

"La Ligue des champions en maillot noir et blanc. Plus que toute autre merveille, c'est ça que la Juve demande à Cristiano", écrit la Gazzetta Sportiva.

Pour le Corriere dello sport, Ronaldo aura aussi pour mission de motiver le reste de l'équipe pendant le championnat national "car, après sept titres de suite et la place déjà conquise dans l'histoire, le groupe se sentira certainement satisfait".

"La Ligue des champions est un discours à part, car dans le vestiaire noir et blanc, tous ont faim de soulever la coupe après les déceptions des quatre dernières saisons" avec deux défaites en finale et deux éliminations en quart de finale, estime le quotidien.

La Juve ne sera cependant pas la seule à en tirer bénéfice et c'est tout le système foot italien qui en profitera, estiment les experts.

"Ronaldo a plus de 300 millions de followers sur les réseaux sociaux, il est connu dans chaque recoin de la planète et que c'est l'une des cinq personnalités les plus connues au monde. Cela suffit pour dire qu'il y aura des effets positifs non seulement pour la Juve mais pour tout le football italien", a estimé récemment Lucio Lamberti, professeur au Polytechnique de Milan, dans les colonnes de la Stampa.

Pour le légendaire gardien de but de la Squadra Azzurra, Dino Zoff, champion du monde en 1982 à 40 ans, "Ronaldo offrira une très grande contribution technique à la Juve et tirera vers le haut le niveau général du championnat".

"Tous les yeux seront tournés vers nous et maintenant toute la Série A peut regagner le terrain perdu" au cours des dernières décennies, avait dit Dino Zoff dans les colonnes de La Stampa.

"L'arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juve nous ramène à ces prestigieuses années 80/90 quand l'Italie faisait la collection des champions: de Zico à Falcao, de Platini à Maradona. Nous ne sommes certes pas revenus d'un seul coup à ce niveau, mais l'arrivée du quintuple Ballon d'Or représente un nouveau début", résumait récemment Il Messaggero.